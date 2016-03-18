Умер режиссер Лесь Танюк (видео)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель президента в Верховной Раде, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Степан Кубив.

"Со смертью Леся Танюка 18 марта 2016 потерял каждый, кто его знал - лично или заочно. Его величественной творческой личности хватало на все, чем он занимался", - написал он.

Кубив отметил, что более четверти века Танюк возглавлял всеукраинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса, которое сам основывал еще до обретения Украиной независимости (с 2015 года "Мемориал" возглавляет сам Кубив).

Леонид (Лесь) Танюк родился в 1938 году в селе Жукин (Вышгородский район Киевской области). Режиссер театра и кино, профессор Киевского государственного университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, председатель Национального союза театральных деятелей Украины (с 1992), заслуженный деятель искусств Украины (1995), народный артист Украины (2008), бывший депутат Верховной Рады (с 1-го по 5-й созывы - с 1990 по 2007 годы). Танюк является автором более 600 публикаций на темы культуры, политики, искусства, сборников стихов.