Танюка похоронят 22 марта на Байковом кладбище в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в аппарате Верховной Рады.

Прощание с Танюком будет проходить в Клубе Кабинета министров с 10:00.

Как сообщал УНИАН, Танюк умер сегодня на 78-м году жизни.

Леонид (Лесь) Танюк родился в 1938 году в селе Жукин (Вышгородский район Киевской области). Режиссер театра и кино, профессор Киевского государственного университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, председатель Национального союза театральных деятелей Украины (с 1992), заслуженный деятель искусств Украины (1995), народный артист Украины (2008), бывший депутат Верховной Рады (с 1-го по 5-й созывы - с 1990 по 2007 годы). Танюк является автором более 600 публикаций на темы культуры, политики, искусства, сборников стихов.