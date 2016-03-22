Бойцы 128-й бригады нуждаются в тепловизорах для разоблачения позиций боевиков "Сомали" в ДАП

"По данным разведки, роты этого батальона заняли свои прежние позиции на Вольво-центре, непосредственно в аэропорту и окраинах Донецка. До этого же была информация (как от наших военных, так и от самих сепаратистов, о том, что "Сомали" воюет в Горловке). Вместе с "Сомали" в этот же район зашёл так называемый 11-ый мотострелковый полк ДНР, еще одни далеко не новички в этих краях", - говорится в сообщении волонтерского проекта "Повернись живим", опубликованном на странице в Facebook.

Волонтеры отмечают, что в результате ротации с нашей стороны именно на этот участок фронта зашли "новички", "тогда как с той стороны зашли настоящие старожилы именно этой местности".

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По словам волонтеров, 128-й бригаде пока не хватает знания местности: "И если днём происки врагов, ДРГ и прочие провокации еще можно рассмотреть, то в ночное время, увы, без тепловизоров это сделать невозможно".

"Цена вопроса Pulsar HD 38S $2500. Подразделение 128-ой бригады должно как можно быстрее освоиться и рассмотреть свои позиции, ведь для сомалийцев этот этап пройден давным-давно. Они как никто знают как "насыпать" с Химзавода и "зайти" с Вольво-центра", - подчеркнули в сообщении.

Ирина Пустовойт.

Проект "Повернись живим"

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