В ОБСЕ вспомнили вторую годовщину миссии на Донбассе: для конфликта - это очень большой срок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Донецке.

"Сегодня, 21 марта 2016 года, исполняется вторая годовщина со времени создания миссии. Прошло 2 года, как я и мои коллеги работаем здесь в Украине и для Украины. Как правило, день рождения или годовщина является основанием для празднования, но ни у кого из нас нет желания праздновать сегодня. Люди все еще пытаются изо всех сил бороться за выживание, и мужчины, женщины и дети все еще умирают от этого конфликта. Давно пришло время, чтобы это прекратилось", - подчеркнул Хуг.

Представитель СММ ОБСЕ заявил, что для конфликта два года - это очень большой срок.

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Как отметил Хуг, за эти два года наблюдалась и изменение ответственности перед миссией. Он напомнил, что, когда миссия было только создана, она находилась на той территории Украины, где не было конфликта. "Когда мы прибыли в Украину, миссия не была подготовлена к реактивным системам залпового огня, тяжелой артиллерии и к продолжающимся боевым действиям в течение длительного периода времени, особенно в первый год существования миссии", - заявил Хуг.

Миссия была вынуждена привыкать к ситуации, и продолжает это делать и сейчас.

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ обратил внимание, что были и положительные шаги, как достигнутая договоренность о Минском меморандум, принятие Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а также дополнений к нему.

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"Но каждый день ... наблюдались шаги назад: нарушение режима прекращения огня, нарушение режима отвода вооружения, смерть людей и разрушение частной собственности, разрушение инфраструктуры, жизненно объектов и появление вынужденных переселенцев", - подчеркнул Хуг.

Как сообщал УНИАН, в феврале Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии до 31 марта 2017 года.

Решение о размещении в Украине этой миссии было принято всеми 57 странами - членами ОБСЕ в марте 2014 года.

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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что бюджет миссии ОБСЕ в Украине теперь составит около 100 млн евро.

Миссия неоднократно заявляла, что она не проводит расследование, а отчитывается о фактах; что она не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

В состав миссииОБСЕ входят невооруженные гражданские наблюдатели, а также международные работники из государств - участников ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины. Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис миссии расположен в Киеве; наблюдатели работают в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах