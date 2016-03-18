Главарь боевиков "ДНР" отрицает возможность проведения выборов на Донбассе по украинским законам

"Мы настаивали и продолжаем настаивать, что выборы в Республике должны проходить по международным стандартам ОБСЕ. Они устраивают нас и Европу и вообще мировое сообщество, абсолютно подходят под понятие «демократические выборы". По законодательству Украины провести выборы у нас невозможно, и я категорически против этого", - цитирует Захарченко ресурс боевиков.

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Как сообщал УНИАН, в ЦИК исключили проведение выборов на Донбассе в ближайшие два года.



