Главарь боевиков "ДНР" отрицает возможность проведения выборов на Донбассе по украинским законам
17:13, 18 марта 2016Общество
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Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о невозможности проведения выборов на Донбассе по украинским законам.
REUTERS
"Мы настаивали и продолжаем настаивать, что выборы в Республике должны проходить по международным стандартам ОБСЕ. Они устраивают нас и Европу и вообще мировое сообщество, абсолютно подходят под понятие «демократические выборы". По законодательству Украины провести выборы у нас невозможно, и я категорически против этого", - цитирует Захарченко ресурс боевиков.
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Как сообщал УНИАН, в ЦИК исключили проведение выборов на Донбассе в ближайшие два года.
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