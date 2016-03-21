Российского диверсанта Александрова в суде будет защищать адвокат Рыбин

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия Голосеевского районного суда согласилась привлечь к делу нового адвоката.

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При этом Рыбин попросил у суда 3 недели (до 11 апреля) на ознакомление с материалами уголовного дела.

На данный момент суд удалился в совещательную комнату принимать решение о продлении срока содержания под стражей российских диверсантов Александрова и Евгения Ерофеева в связи с тем, что срок содержания завершается 9 апреля, а заседаний суда до 11 апреля, скорее всего, не будет.

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката задержанного диверсанта Александрова Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что с Грабовским нет никакой связи с 7 марта.

На странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась запись, в котором он отметил, что не по своей воле уехал из Украины. Однако коллеги адвоката заявили, что такое поведение не свойственно для Грабовского.

20 марта заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в аэропорту «Одесса» задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского. По его словам, задержанный - гражданин Украины - признался в том, что к похищению Грабовского причастны спецслужбы РФ. Матиос акцентировал, что на спецоперацию по похищению адвоката российская сторона направила «десятки тысяч долларов», в том числе на обеспечение злоумышленников поддельными документами.

Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.