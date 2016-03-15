Дело российских ГРУшников: На семью одного из основных свидетелей совершено нападение

Об этом во вторник журналистам заявил военный прокурор Игорь Нимченко, сообщает Медиазона.

По словам адвоката, 14 марта, в квартиру одного из основных свидетелей по делу ГРУшников бойца 92-й бригады ВСУ, экс-сотрудника СБУ Кирилла Вереса ворвались неизвестные.

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В квартире в это время находилась семья Вереса - жена и маленький ребенок.

"Позвонили в двери люди в форме ЖКХ, они открыли. [Нападавшие] надели мешок жене на голову, это молодая девушка, у нее малолетний ребенок. Cпрашивали об оружии, про документы, забрали из сейфа оружие, на которые было разрешение у свидетеля Вереса, и документы. Сейчас это зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований", — рассказывает прокурор.

Прокурор уточнил, что к голове жены Вереса приставляли огнестрельное оружие.

По его словам, действия неизвестных злоумышленников квалифицированы как разбойное нападение.