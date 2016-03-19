На Житомирщине нелегальные "копанки" янтаря разрушили экосистему почти на 185 гектарах

В Житомирской области варварской добычи янтаря нанесло ущерб экосистеме на площадях около 185 гектаров, восстановительные работы уже проведены почти на 40 гектарах.

Об этом сегодня сообщил официальный сайт ГУ Нацполіції в Житомирской области, передает корреспондент УНИАН.

Согласно сообщению, 18 марта глава Житомирской ОГА Сергей Машковский вместе с руководителями ГУНП Валерием Рудиком, УСБУ Владимиром Пахнюком, областной прокуратуры Любомиром Вийтовичем и представителями других ответственных органов посетили Олевский район. Целью рабочей поездки стало изучение реального состояния дел относительно незаконной добычи янтаря.

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Состоялась встреча руководителей власти с местными жителями вблизи помещения Олевской райгосадминистрации. Во время встречи с властями местные жители рассказали, что на Олевщині, где обнаружен янтарь, является возможность для людей работать и зарабатывать , однако нет законных оснований и согласованных решений власти для этого.

Машковский отметил, что проблема незаконных приисков – "это общая беда и местной громады, и органов власти, и правоохранителей".

Участники рейда также посетили места незаконной добычи янтаря.

Там руководитель ГУНП в Житомирской области Валерий Рудик сообщил, что правоохранители приложили максимум усилий, чтобы остановить и не допустить дальнейшего распространения незаконных раскопок для добычи янтаря и уничтожение экосистемы региона.

По инициативе правоохранителей и поддержке органов власти, лесоводов было разрушено инфраструктуру этих рудников – перекрыты доступы к местам возможных залежей. Выставив посты на автодорогах, физически ограничен доступ со специальным оборудованием для промысла. Сейчас здесь работает техника лесоводов, которая засыпает копанки, готовя почву для дальнейшего восстановления. "Сейчас копатели работают здесь, фактически, по второму кругу",- рассказал Рудык.

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Он отметил также, что техника лесоводов засыпает вырытые копателями янтаря ямы и раскопать их уже по-третьему разу станет нереально.

"В целом, по оценкам специалистов, варварской добычи нанесло ущерб экосистеме на площадях около 185 гектаров. Восстановительные работы уже проведены почти на 40 гектарах. Техника работает ежедневно, а с наступлением весны перейдет и на круглосуточный режим работы, поэтому будет отрабатывать за 24 часа до 5 гектаров", - говорится в сообщении официального сайта ГУ Нацполіції в Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области усилят охрану мест незаконной добычи янтаря.