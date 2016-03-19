Адвокаты Савченко заявляют, что Медведчук дискредитирует их по указанию Кремля

Адвокаты незаконно удерживаемой в РФ украинской летчицы Надежды Савченко заявляют, что кум Владимира Путина Виктор Медведчук пытается их дискредитировать по указанию Москвы. Об этом Марк Фейгин и Николай Полозов написали в своих Facebook.

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"Медведчук по прямому указанию Кремля мочит из тройки адвокатов именно Фейгина и Полозова, это имеет свои объяснения, но по этическим и корпоративным соображениям поделиться с вами этим до конца процесса я не могу", - написал Фейгин.

"Нет никаких сомнений, что все эти прыжки и ужимки Виктора Медведчука на страницах изданий и в социальных сетях в адрес адвокатов Савченко Марка Фейгина и Николая Полозова - не его личная инициатива, а поручение старших товарищей. Мол, Савченко так и так выдавать, но никаких героев в этой истории быть не должно", - добавил Полозов.

Кроме того, Фейгин упомянул заявление Виктора Медведчука, который утверждал, что "Фейгин обещает выйти из процесса, если освобождением их подопечной займусь я, его напарник Полозов грозится включить меня в "список Савченко".

Также адвокат вспомнил о том, как российские пранкеры "Вован" и "Лексус" пытались его разыграть. По словам Фейгина, он уже "подал заявление на них обоих".

Отметим, в феврале Виктор Медведчук заявлял, что адвокаты Савченко занимаются "политическим самопиаром", а политического решения о ее освобождении или обмене не существует.