Савченко не откажется от адвоката Фейгина из-за истории с письмом от пранкеров
Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко заявила, что не намерена отказываться от услуг адвоката Марка Фейгина после инцидента с пранкерами.
Соответствующие письмо Савченко размещено на странице Фейгина в Facebook. «Марк, ты дурак!? Что за глупости отказываться от профессионального адвоката из-за детских глупых розыгрышей! Работаем дальше, Марк! И не задавай мне больше таких глупых вопросов», - написала Савченко.
Читайте такжеАдвокат Савченко Фейгин обещает подать в суд на российских пранкеров Лексуса и Вована
Ранее Фейгин сообщил, что направил Савченко письмо, в котором рассказал о событиях прошлой недели.
«Пранкеры, фейки, спецоперации, кампания по дискредитации меня лично и т.д. И предложил Надежде Савченко отказаться от меня как адвоката. Надя ответила отказом! Я остаюсь её адвокатом...», - подчеркнул Фейгин.
Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно о том, что Савченко прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Украины Петр Порошенко. Позже в администрации главы государства заявили, что письмо фейковое.
После этого российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) признались, что сами написали соотвествующее письмо и передали его Фейгину. Пранкеры объяснили, что в первую очередь преследовали "гуманные цели".
Фейгин пообещал подать в суд на пранкеров.
Письмо Наде мне по поводу отказа от меня. pic.twitter.com/H2g079JcIn— Mark Feygin (@mark_feygin) March 14, 2016