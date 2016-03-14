Савченко не откажется от адвоката Фейгина из-за истории с письмом от пранкеров

Соответствующие письмо Савченко размещено на странице Фейгина в Facebook. «Марк, ты дурак!? Что за глупости отказываться от профессионального адвоката из-за детских глупых розыгрышей! Работаем дальше, Марк! И не задавай мне больше таких глупых вопросов», - написала Савченко.

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Ранее Фейгин сообщил, что направил Савченко письмо, в котором рассказал о событиях прошлой недели.

«Пранкеры, фейки, спецоперации, кампания по дискредитации меня лично и т.д. И предложил Надежде Савченко отказаться от меня как адвоката. Надя ответила отказом! Я остаюсь её адвокатом...», - подчеркнул Фейгин.

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно о том, что Савченко прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Украины Петр Порошенко. Позже в администрации главы государства заявили, что письмо фейковое.

После этого российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) признались, что сами написали соотвествующее письмо и передали его Фейгину. Пранкеры объяснили, что в первую очередь преследовали "гуманные цели".

Фейгин пообещал подать в суд на пранкеров.