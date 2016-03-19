Адвокаты и журналисты могут не попасть на суд над Савченко в Ростове из-за аварии Boeing - адвокат

13:26, 19 марта 2016
Общество
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На судебное заседание по делу украинской летчицы Савченко в Донецком суде Ростовской области, где будут оглашать приговор, могут не попасть ее адвокаты и представители СМИ.

REUTERS

Об этом заявил ее защитник Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

Отметим, что в связи с чрезвычайной ситуацией (катастрофа Boeing), сложившейся в г. Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года, аэропорт города в настоящее время закрыт. Все рейсы, вылетающие/прилетающие в Ростов-на-Дону 19 и 20 марта, отменены.

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"Кстати, в связи с упавшим самолетом в Ростове-на-Дону закрыт аэропорт. На суд к Савченко СМИ, как, впрочем, и адвокаты, могут не попасть", - написал Фейгин.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

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