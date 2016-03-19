"Аэрофлот" отменил все рейсы в Ростов-на-Дону 19 и 20 марта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в г. Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года, аэропорт города в настоящее время закрыт. Все рейсы, вылетающие/прилетающие в Ростов-на-Дону 19 и 20 марта, отменены", - говорится в сообщении.

Дочерняя авиакомпания Аэрофлота "Донавиа" отменила 19 марта 2016 г. следующие рейсы: - Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург 5114-5115, Ростов-на-Дону – Симферополь, Сочи – Ереван, Ростов-на-Дону – Ереван.

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Вылет/прилет всех рейсов будет осуществляться из аэропорта г. Краснодара.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным авиакомпании FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа.

По данным Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате крушения самолета авиакомпании FlyDubai погибли восемь граждан Украины.