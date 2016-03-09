Савченко выступила с последним словом в суде, пообещав продолжить сухую голодовку

«Суд украл у меня неделю жизни и у вас теперь есть только неделя на вынесение решения. И, возможно, я до этого решения доживу. Вы можете сделать красиво и признать свою ошибку, но вину свою вы, конечно, не признаете. Вы можете зачитать приговор прямо сейчас, или завтра, или максимум через неделю. Если вы решите объявить, что приговор будет через две недели, или в конце апреля, или через полгода… Хотите показать свою силу – показывайте. Но помните, что мы играем на эту жизнь, ставки высокие, и мне в этом случае нечего терять. Я готова на сухую голодовку, если приговор будет вынесен позднее, чем через неделю. Я все сказала, я приговора ждать не буду», - сказала Савченко, сообщает Радио Свобода.

В середине выступления она встала на скамейку и показала средний палец судьям.

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Отмечается, что у украинских депутатов и журналистов, желающих присутствовать на процессе, во вторник и среду возникли проблемы. По дороге в российский Донецк в очередной раз были задержаны журналисты телеканала СТБ, ехавшие на суд на автомобиле, а в аэропорту «Шереметьево» - народные депутаты, коллеги Савченко по фракции «Батькивщина» Алена Шкрум и Иван Крулько.

Проблемы возникли и у снимающих журналистов из РФ. В зал суда пускали «по списку», в котором оказались съемочные группы «Первого канала», телеканалов «Россия» и «Звезда». Для остальных журналистов установлены экраны в комнате для прессы.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Николая Полозова, Донецкий суд Ростовской области (РФ) объявил, что вынесет приговор Савченко 21 и 22 марта.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.