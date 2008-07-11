МВФ пугает Украину долгими последствиями сегодняшней инфляции

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что нынешний уровень инфляции в Украине может иметь негативные последствия в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.СТРОСС-КАН заявил сегодня на пресс-конференции в Ялте, где проходит заседание 5-го ежегодного саммита «Ялтинской европейской стратегии" (YES).

«Тот уровень инфляции, который наблюдается сейчас (в Украине - УНИАН), - совершенно неустойчивый», - сказал он.

По словам Д.СТРОСС-КАНА, прожить с таким уровнем инфляции продолжительное время невозможно. «На долгосрочный период это (такой уровень инфляции – УНИАН) не подходит», - отметил представитель МВФ.

При этом Д.СТРОСС-КАН подчеркнул, что даже непродолжительный период с таким уровнем инфляции в Украине может иметь последствия в будущем. «Затем будут очень продолжительные последствия», - сказал он.

Поэтому МВФ советует Украине «работать над этим вопросом сейчас, не медля, не откладывая на будущее». При этом Д.СТРОСС-КАН сказал, что этот же совет можно дать и Европе.

Как сообщал УНИАН, cегодня в Ялте официально открылся 5 саммит международной сети «Ялтинская европейская стратегия" (Yalta European Strategy - YES). В центре его внимания - новые угрозы и возможности, возникающие в связи с мировыми финансовым и продовольственным кризисами, проблемы новой политической конфигурации Евросоюза и судьба Лиссабонского договора, вопросы энергетической безопасности, стратегий для ЕС, Черноморского региона и Украины.

Справка УНИАН. «Ялтинская европейская стратегия» (YES) - независимая международная организация, объединяющая известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов с целью реформирования Украины и содействия ее вступлению в ЕС. Организация основана украинским бизнесменом Виктором ПИНЧУКОМ.