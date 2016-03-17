Глава Ривненской ОГА просит ввести Нацгвардию для борьбы с нелегальной добычей янтаря

Об этом сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".

"Председатель Ривненской ОГА Виталий Чугунников официально обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой “принять решение о введении дополнительных подразделений Национальной полиции и частей Национальной гвардии в северные районы Ривненской области с целью пресечения нелегальной добычи янтаря и уменьшение криминогенной напряженности в регионе”", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мобильные рейды в районах промысла недостаточно эффективны и не могут остановить добычу. По мнению Чугунникова, появление бойцов НГУ поможет нормализовать криминогенную ситуацию в регионе.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты организации АвтоМайдан провели очередной рейд по местам нелегальной добычи янтаря в Полесье, в частности, возле села Кухітська Воля на границе Ривненской и Волынской областей.