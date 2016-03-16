Суд в очередной раз отложил рассмотрение продления ареста пасынку Фирташа Калиновскому

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе судебного заседания судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников зачитал письмо-ответ от главного врача Киевской городской клинической больницы №6, в котором говорится о том, что Калиновский находится на лечении с переломом ключицы, однако может участвовать в судебном заседании.

Зато адвокаты зачитали письмо из этой самой больницы, в котором сказано, что Калиновскому рекомендовано пребывание в стационаре до 19 марта.

В ответ судья отметил, что в этом письме не говорится о запрете врачей на участие Калиновского в судебном заседании.

Кроме того, Трубников отметил, что Калиновский, находясь в больнице, отказывается принимать любые документы относительно своего вызова в суд и что он способен самостоятельно прибыть на судебное заседание.

"Он хорошо пешком ходит - это общеизвестный факт", - сказал Трубников.

В свою очередь прокурор по делу попросил суд учесть замечания защиты о том, что Калиновский не был официально предупрежден о сегодняшнем судебном заседании, согласно процедуре, за три дня, при этом также попросил, чтобы суд применил принудительный привод Калиновского на следующее судебное заседание, поскольку ранее он надлежащим образом был проинформирован о судебном заседании, но не пришел.

Судья Трубников, выслушав аргументы сторон, принял решение обязать защитников вручить Калиновскому повестку на судебное заседание, которое начнется в 10:00 18 марта.

Этим же решением судья отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о принудительном приводе Калиновского, отметив, что в настоящее время для этого нет оснований.

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Как сообщал УНИАН, авария при участии Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Фирташа Марии – произошла в Киеве 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованный на бульваре Шевченко ВАЗ. Пассажир ВАЗа, служащий внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре того года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП. После этого прокуратура Киева объявила его в розыск и направила пограничникам запрет на его выезд за границу.

29 сентября 2015 года Калиновского случайно задержали в Киеве. За рулем Porsche Cayenne он ехал по встречной полосе.

3 марта 2016 года ГПУ направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Калиновского. 10 марта истек срок его содержания под стражей.

12 марта суд перенес заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Калиновскому, поскольку в тот день ему сделали плановую операцию. В подтверждение своих слов адвокат предоставил суду соответствующие справки из медицинского учреждения.