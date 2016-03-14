Суд снова перенес рассмотрение продления меры пресечения пасынку Фирташа

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял судья Андрей Трубников.

В ходе судебного заседания сторона обвинения настаивала, чтобы рассмотрение ходатайства проходило в режиме видео-конференции. Защита в свою очередь заявила, что учитывая тот факт, что Калиновскому на днях была сделана операция, и он находится на больничном, в его отсутствие судебное заседание не может проводиться, тем более, что обвиняемый не давал согласия на проведение судебного заседания в режиме видео-конференции.

Учитывая изложенное стороной защиты Калиновского, суд согласился с предоставленными доводами и объявил перерыв в заседании до 16 марта.

Кроме того, сегодня во время заседания в зале две гражданки пытались оказать препятствие проведению процесса, вследствие чего судья после нескольких замечаний о возможности удаления этих лиц из зала суда за нарушение порядка объявил перерыв, возложив обязательства на указанных лиц не появляться в зале заседаний, иначе их принудительно удалят из зала.

Однако эти гражданки пренебрежительно отнеслись к решению суда и продолжили находиться в зале, за что суд принял решение об их принудительном удалении.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта Калиновскому оставили меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе.

Ему инкриминируется умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и совершение нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

Справка УНИАН. Авария с участием Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура тогда возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух человек) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре того года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП. После этого прокуратура Киева объявила его в розыск и направила пограничникам запрет на его выезд за границу.

29 сентября 2015 года Калиновского задержали в Киеве.

12 ноября 2015 года срок досудебного следствия в уголовном производстве Генеральной прокуратурой был продлен до 6 месяцев, то есть до 29 марта 2016 года. 11 января 2016 года срок содержания Калиновского под стражей продлен до 10 марта текущего года. Вину в инкриминируемых ему преступлениях Калиновский не признал.