В Латвии задержали ранее высланного из Украины журналиста пропагандистского канала Russia Today (відео)

Филлипс сначала пытался возглавить колонну легионеров и их сторонников в старой Риге, однако охрана не позволила ему это сделать, передает Delfi.

Позже Филлипс, на котором был оранжевый жилет представителя прессы, кричал "Почему вы прославляете фашизм?" и пытался добиться от участников шествия ответа на свои вопросы. В большинстве случаев попытки Филлипса были проигнорированы.

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В конце концов Филлипс был задержан. Полиция не объяснила его задержание, коротко сказав самому задержанному, что он провоцирует людей. Собравшиеся приветствовали задержание журналиста аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года СБУ задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении с запретом въезда на 3 года.

Напомним, 21 декабря 2015 года "глава "ЛНР" Игорь Плотницкий наградил Грэма Филлипса медалью "За заслуги" II степени.