В Харькове обстреляли джип

12:07, 10 июля 2008
Общество
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Один человек в иномарке ранен

Сегодня около 8.00 во Фрунзенском районе Харькова был обстрелян джип.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областной милиции, согласно предварительным данным, один человек в иномарке ранен.

На месте преступления работают эксперты, следственно-оперативная группа кинологов, опрашиваются свидетели.

Расширенную информацию о происшествии ЦОС предоставит позже.

 

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