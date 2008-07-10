В Харькове обстреляли джип
12:07, 10 июля 2008Общество
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Один человек в иномарке ранен
Сегодня около 8.00 во Фрунзенском районе Харькова был обстрелян джип.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областной милиции, согласно предварительным данным, один человек в иномарке ранен.
На месте преступления работают эксперты, следственно-оперативная группа кинологов, опрашиваются свидетели.
Расширенную информацию о происшествии ЦОС предоставит позже.
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