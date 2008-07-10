В Харькове обстреляли джип

Сегодня около 8.00 во Фрунзенском районе Харькова был обстрелян джип.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областной милиции, согласно предварительным данным, один человек в иномарке ранен.

На месте преступления работают эксперты, следственно-оперативная группа кинологов, опрашиваются свидетели.

Расширенную информацию о происшествии ЦОС предоставит позже.