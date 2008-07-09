В Бахчисарайском районе Крыма 19-летний парень погиб под упавшими футбольными воротами.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в перерыве игры в футбол.

"Парень решил подтянуться на руках на перекладине футбольных ворот, тяжелая металлическая конструкция качнулась и рухнула на него", сообщили в МЧС. Молодой человек оказался под 80-килограммовыми воротами.

На место происшествия прибыла мобильно-оперативная группа МЧС Бахчисарая и "скорая помощь". Однако спасти парня не удалось – он скончался по дороге в больницу.