19-летний парень погиб под упавшими футбольными воротами
20:02, 09 июля 2008Общество
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Место трагедии - Крым
В Бахчисарайском районе Крыма 19-летний парень погиб под упавшими футбольными воротами.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в перерыве игры в футбол.
"Парень решил подтянуться на руках на перекладине футбольных ворот, тяжелая металлическая конструкция качнулась и рухнула на него", сообщили в МЧС. Молодой человек оказался под 80-килограммовыми воротами.
На место происшествия прибыла мобильно-оперативная группа МЧС Бахчисарая и "скорая помощь". Однако спасти парня не удалось – он скончался по дороге в больницу.
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