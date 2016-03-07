В Мраморном море прошли учения отряда кораблей ВМС Украины и Турции

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

В составе группы украинские и турецкий корабли провели тактическое маневрирование, тренировки по противовоздушной обороне, организации связи, выполнили другие задачи.

В соответствии с планом совместных действий предусмотрены также общие базовые тренировки, подготовка экипажей украинских кораблей в учебном центре подготовки надводных сил ВМС Турции.

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Накануне отряд кораблей ВМС ВСУ на переходе по Черному морю совершенствовал взаимодействие с летательными аппаратами морской авиационной бригады. В частности, были отработаны посадки (взлеты) вертолетов на палубу фрегата «Гетман Сагайдачный». Кроме того, корабли выполнили задачи в рамках операции по обеспечению морской безопасности в Черноморском регионе «Черноморская гармония».

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Отмечается, что в командовании украинских ВМС придают важное значение проведению совместных мероприятий с турецкими коллегами, поскольку тесное и плодотворное сотрудничество флотов двух стран укрепляет морскую безопасность и добавляет стабильности в регионе Черного моря, а также способствует быстрейшему овладению украинскими ВМС стандартов НАТО.

Как добавили в пресс-центре, с весны 2014 года украинские ВМС впервые демонстрируют Государственный флаг Украины на морских пространствах за пределами Черного моря.