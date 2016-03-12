Стрельба и взрывчатка: В Мукачево возле школы неизвестные устроили разборки, есть раненые

По данным сотрудников школы, первые выстрелы прозвучали около 13:15. Всего выстрелов было два, сообщает Mukachevo.net.

По предварительной информации, перестрелка произошла между группой молодых людей на авто и местным жителем. Первые были с оружием, второй – со взрывчаткой. Второй с пулевым ранением госпитализирован в больницу. Молодые люди скрылись с места стрельбы на авто. Взрывчатка не сработала.

Также, как отметила руководитель управления образования Екатерина Андялоший, все ученики, которые сейчас находились в школе на обучении (отработка за 7 марта) в безопасности, и находятся под наблюдением руководства школы и учителей.

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Как сообщили в Мукачевской ЦРБ, около 13:30 в больницу доставили местного жителя с огнестрельным ранением бедренной артерии. Его привезли без документов. Раненого обнаружил его товарищ, который нашел его с неразорваной гранатой в руках.

По неофициальной информации от правоохранителей, раненый участник инцидента фигурирует в делах по наркоторговле и имеет кличку "Мучо". Это и является приоритетной версией правоохранителей.