СБУ задержала в Черкассах участника прошлогодних событий в Мукачево

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. «Задержанный обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Мужчина был объявлен в розыск, поскольку он скрывался от органов досудебного расследования», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сотрудники спецслужбы установили местонахождение разыскиваемого, и 12 января его задержали в Черкассах.

Участник "мукачевских событий" задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, отметили в силовом ведомстве.

В пресс-центре также пояснили, что меру пресечения ему должен избрать суд.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля 2015 года возник конфликт с перестрелкой между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» стал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.