Достоверностью сертификатов абитуриентов будет контролироваться

Министерство образования и науки Украины создало для высших учебных заведений систему Интернет-контроля за достоверностью сертификатов, представляемых абитуриентами для поступления в вузы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«У нас уже есть несколько случаев, когда на самом сертификате исправляется количество баллов. Такой сертификат просто аннулируется – и все. Это были единичные случаи, но в связи с этим, считая, что это возможно, мы создали такую возможность – сравнивать количество баллов в сертификате, поданном абитуриентом с тем, которым располагает Центр оценивания качества образования», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, в этом году выпускники проходили внешнее тестирование по 11 предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, всемирной истории, химии, географии, физике, биологии, основам экономики, основам правоведения и зарубежной литературе. Выпускники имели возможность сдавать тесты на украинском, русском, венгерском, румынском, крымско-татарском и молдавском языках. Впервые в истории Украины участниками внешнего независимого оценивания (ВНО) стали все выпускники школ текущего и предыдущих годов, желающие продолжать учебу в высших учебных заведениях.

Основная сессия ВНО длилась с 22 апреля по 4 июня. По ее результатам было написано, обработано и проверено 997 тыс. 897 тестов. Средняя явка в пункты тестирования составляла 76%. Для участников, которые по уважительным причинам не зарегистрировались или не явились на основную сессию, с 26 июня по 4 июля проходила дополнительная сессия внешнего тестирования. Для участия в ней зарегистрировался 6 тыс. 361 выпускник.