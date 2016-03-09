На одной из одесских улиц прогремел взрыв

В Малиновском районе Одессы сегодня на улице прогремел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Малиновском отделе полиции Одессы, в дежурную часть поступило сообщение о том, что по улице Химическая, 35, произошел взрыв. В данном месте, как отметили в главке, находятся четыре предприятия.

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На место происшествия прибыли ближайшие полицейские автопатрули, которые подтвердили факт взрыва и наличие повреждения асфальтового покрытия возле 2-этажного здания. По указанному адресу направили следственно-оперативную группу Хмельницкого отделения полиции и экспертов-взрывотехников.

Предварительно установлено, что на месте взрыва отсутствуют какие-либо металлические части и обломки, которые бы свидетельствовали о взрыве гранаты. Вероятной причиной громкого звука неизвестного происхождения могло стать срабатывание самодельного устройства. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.