В центре Харькова прогремел взрыв, второй за неделю

Как сообщает ОК ГУНП в Харьковской области, по адресу, указанному в сообщении, срочно выехали руководители Дзержинского отдела полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, взрыво-техническая и кинологическая службы.

Читайте такжеВ Харькове в магазине "Рошен" произошел взрыв (фото, видео)

«На месте происшествия правоохранителями было установлено, что взрыв прогремел возле одного из зданий. Взрывной волной повреждено оконное стекло, ролеты и пластиковое перекрытие. В результате происшествия никто из граждан не пострадал», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что данный факт внесен в Журнал единого учета о правонарушениях. Полицией проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 9 декабря, в 1:37 в дежурную часть Киевского отдела полиции Харькова поступило сообщение о том, что в помещении магазина "Рошен", расположенном в ТРЦ "Дафи", прогремел взрыв.