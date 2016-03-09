Польский Сейм единогласно принял заявление с требованием освободить Савченко

Как передает радио "Свобода", представители всех парламентских фракций поддержали заявление, в котором обратились к российским властям.

«Сейм Республики Польша вместе с международной общественностью решительно требует от России немедленно освободить гражданку Украины Надежду Савченко», - сказано в документе.

В заявлении отмечается, что процесс над Савченко в российском суде - это яркий пример нарушения базовых прав человека.

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Польские политики напоминают, что Савченко является делегатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы и пользуется международным иммунитетом, который гарантирует ей личную неприкосновенность.

«Российская Федерация ратифицировала Устав Совета Европы в 1996 году и с тех пор обязана соблюдать гарантии, которые следуют из настоящего устава, а также Конвенции о защите прав человека и основных свобод», - отметили польские политики.

Сейм также призвал немедленно освободить всех незаконно задержанных на украинской территории и вывезенных в Россию граждан Украины.

В своем заявлении польские политики напомнили России, что она как подписант Минских соглашений обязалась освободить и обменять всех незаконно заключенных заложников.

Текст заявления о солидарности с Савченко все депутаты Сейма слушали стоя.

В украинских городах проходят акции солидарности с Надеждой Савченко с призывами к России освободить ее. Кроме того, акции проходят за рубежом.

9 марта Донецкий горсуд Ростовской области России объявил, что приговор Савченко будет вынесен 21-22 марта. Состояние здоровья украинки, которая 4 марта начала сухую голодовку, ухудшилось, однако она смогла выступить в суде 9 марта и в очередной раз заявить о своей невиновности.

Савченко, народного депутата Украины и делегата Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в России обвиняют, в частности, в убийстве 2014 двух сотрудников российского телевидения на востоке Украины. Российские прокуроры требуют лишить украинку свободы на 23 года.

Савченко и ее защита отвергают обвинения и навели на суде многочисленные доказательства того, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой вывезли ее в Россию.