В Раде требуют судить причастных к расправе над Савченко

Государство должно активно защищать своих граждан и возбудить уголовные дела против лиц, которые похитили Надежду Савченко и устроили над ней судилище, сообщает сайт "Народного фронта" со ссылкой на заявление нардепа Георгия Логвинского.

"Действия, которые сегодня применяются российскими властями относительно Надежды Савченко, носят явный уголовно-правовой характер. В частности, это ст.146 УК Украины – "Незаконное лишение свободы или похищение человека", - отметил он.

Народный депутат отметил, что Надежду Савченко фактически похитили, и сегодня российские суды и прокуроры осуществляют незаконные действия и нарушают ее право на свободу.

"Поэтому я уже сегодня обратился в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство по этому факту и составить список для привлечения к ответственности лиц, которые принимают участие в этом позорном судилище нашего гражданина Надежды Савченко", – добавил представитель партии.

"Согласно законодательству Украины, наказание за преступление предусматривает заключение сроком от 5 до 10 лет", – сказал он.

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"Мы будем привлекать всех этих лиц к ответственности, чтобы российские наемники, которые выполняют волю своего шефа, осознавали, что их действия не останутся безнаказанными, и рано или поздно мировое сообщество привлечет их к ответственности за преступную деятельность", – резюмировал народный депутат.