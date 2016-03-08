В России задержали съемочную группу украинского канала, освещающую процесс над Савченко

Об этом УНИАН сообщил журналист радио «Свобода» Антон Наумлюк.

«Съемочную группу украинского телеканала СТБ, которая освещала процесс по делу Надежды Савченко, остановили сотрудники ДПС (капитан Шестаков) в Курской области якобы из-за того, что на машине числится неоплаченный штраф. Ребята в России всего несколько дней, никаких нарушений не допускали, штрафы им никто не выписывал. Отвезли в отделение МВД РФ по Горшеченскому району. Забрали документы (капитан Звянельцев) и не отдают, где они - не говорят», - подчеркнул он.

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«После того, как ДПСники, которые доставили ребят, ушли, в отделение вызвали кого-то для проведения «допроса». Настаивают на допросе каждого в отдельности - где были, с кем встречались и с кем говорили», - сообщил он.

Съёмочную группу из трех человек телеканала СТБ возглавляет журналист Елена Шевчук. Съёмочная группа аккредитована при МИД РФ.

Наумлюк сообщил, что дежурный отделения полиции по Горшеченскому району Курской области сообщил, что съемочная группа СТБ доставлена в отделение для проверки документов.

По его словам, по информации российской полиции, номера автомобиля канала похожи на те, что числятся в розыске.