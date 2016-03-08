Россия пообещала пустить к Савченко украинских врачей - Геращенко

"Украинским дипломатам удалось-таки добиться от российских властей обещания, что наши врачи попадут к Надежде 9 марта. Президент Украины поручил срочно сформировать мобильную бригаду из лучших украинских медиков, учитывая также пожелания и позицию в этом важном вопросе семьи Надежды - мамы и сестры. Сегодня мобильная бригада из 3 врачей выезжает из Киева в Ростовськую область", - написала на своей странице в Facebook уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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По ее словам, президент также поручил МИД "создать штаб для координации действий по спасению Надежды".

"Вчера удалось-таки добиться доступа нашего генконсула к Надежде. Также вышли жесткие заявления ЕС с требованием освободить Надежду Савченко и всех пленников - этого требуют Минские соглашения. На 9 марта готовится международная акция в поддержку Савченко и всех политзаключенных в РФ - наши дипучреждения и украинские общины по всему миру работают над организациями мирных протестов. Акция пройдет в разных европейских столицах и городах мира", - отметила она.

Кроме того, как добавила Геращенко, от комитетов ВР по евроинтеграции и иностранных дел также направили заявления на европейских коллег-политиков с просьбой активизировать публичное давление на РФ.

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Однако, по ее словам, "нельзя на этом этапе раскрывать всех деталей плана по спасению Надежды, потому что эта работа продолжается".

"Просим Веру еще и еще раз обратиться к своей мужественной сестре, чтобы Надежда начала хотя бы пить воду. Она нужна Украине и Украина борется за Надю. Освобождение Надежды и других пленных - и тех, что в тюрьмах РФ, и тех, что на оккупированных территориях - будут ключевыми во время очередной встречи в Минске 10 марта", - говорится в сообщении.

Геращенко также призвала всех присоединиться к акциям в поддержку Савченко.