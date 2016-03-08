Связи с сектой и "геи уничтожают мир": СМИ рассказали о новоназначенном уполномоченном по вопросам семьи

Как сообщает Национальный ЛГБТ-портал Украины, Буковинский считает, что "гей-культура приводит к уничтожению мира".

"Обществу навязывают антинорми, нас готовят к их принятию. Ожидается, что общество изменит свой взгляд на эти вопросы. Сейчас на данном этапе мы дискутируем о правах геев и лесбиянок. Но нужно говорить и о других персонажах гендерного спектра – педофилах, некрофилах, зоофилах и т.д. Это все звенья одной цепи", - заявил он на пресс-конференции.

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По данным ряда СМИ, Буковинский раньше был близок к опасной тоталитарной секте Ильи Догнала, которая сама себя называла Украинская правоверная греко-католическая церковь (УПГКЦ) и в 2013 году обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину, а также длительное время пыталась расколоть УГКЦ.

По данным Zaxid.net, Буковинский возил семейные пары к догналитам в село Пидгирци, где в то время был очаг сектантов. Там с молодежью вроде проводили беседы, чтобы убедить вступить в секту Догнала.

«Впоследствии определенных людей отбирали и начали возить к догналитам. Сначала начали раздаваться замечания о том, что это опасно. А впоследствии, когда о догналитах начали говорить как о проблеме, его (Буковинского – УНИАН.) связывали с ними, потому что он действительно был с ними связан. И даже после того, как догналитов осудили, он с ними сотрудничал. А впоследствии уехал в Киев, где работал в государственных органах, вел общественную деятельность и занимался реколекциями для супружеских пар. Однако его дальше идентифицировали с движением догналитов, от которого он якобы не отрекся», - рассказал директор РИСУ Украины Тарас Антошевский.

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Как известно, чиновник на этой должности должен выполнять задачи по вопросам обеспечения комплексного и скоординированного подхода к формированию эффективной государственной семейной политики.

В его обязанности входит, в частности, устранять нарушения прав и законных интересов членов семей и предотвращать их повторное совершение.