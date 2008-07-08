Госкомстат посчитал инфляцию за июнь

Инфляция в Украине в июне составила 0,8%, а с начала этого года 15,5% - об этом сообщил Госкомстат.

Продукты питания подорожали в прошлом месяце лишь на 0,6%. Сильнее всего в июне выросли в цене: хлеб и хлебопродукты – на 3,1%; мясо и мясопродукты – на 1,4%; рыба и рыбопродукты – на 2,2%; картофель – на 26,2%; животные жиры – на 4,1%; кондитерские изделия из сахара – на 1,9%; безалкогольные напитки – на 1,6%.

В то же время, в июне многие продукты питания подешевели: молоко – на 2,0%; сыр и творог – на 1,2%; яйца – на 14,1%: масло – на 0,6%; подсолнечное масло – на 0,8%; фрукты – на 2,3%; овощи – на 0,8%; сахар – на 1,9%.

Из непродовольственных товаров и услуг наибольшее подорожание в прошлом месяце зафиксировано органами статистики по: квартплате (на 4,4%): содержанию и ремонту жилья (1,7%); обеспечению водой (10,7%); канализации (13,4%); амбулаторным услугам (1,5%); автомобильным топливу и маслам (4,0%); железнодорожному пассажирскому транспорту (4,4%); автомобильному пассажирскому транспорту (2,2%); почтовым услугам (11,4%); услугам культуры и отдыха (1,1%); дошкольному и начальному образованию (2,7%); ресторанам и гостиницам (2,0%).

Неизменными остались в июне по сравнению с маем цены на одежду, обувь, электроэнергию, природный газ, бытовую технику, телефонные и телефаксные услуги, а также высшее образование. А вот подешевели за минувший месяц: транспортные средства – на 0,1%; аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 0,7%; среднее образование – на 0,1%.

Таким образом, в Украине третий месяц подряд наблюдается существенное снижение инфляции (в марте было 3,8%, в апреле – 3,1%, в мае – 1,3%). А по отношению к июню 2007 года, когда потребительские цены выросли на 2,2%, показатель инфляции уменьшился в 2,7 раза. Напомним, Юлия Тимошенко накануне заявила, что июньский показатель инфляции в Украине будет в 2,5 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.Хотя раньше, по данным за первую и вторую декаду прошлого месяца, премьер-министр высказывала предположение о возможности в июне даже дефляции.

Уже второй месяц подряд величина инфляции в Украине оказывается ниже, чем в соседней России. Там, по данным Росстата, потребительские цены в июне повысились на 1,0% (за полугодие – 8,7%), а в мае – на 1,4%.

Наконец, что немаловажно, столь относительно низкий показатель июньской инфляции в Украине обусловил начало процесса снижения годовой инфляции, чего не было в стране на протяжении последних 15 месяцев. В последний раз инфляция в годовом измерении уменьшалась в феврале 2007 года (она составляла тогда 9,5%), затем этот показатель рос из месяца в месяц, достигнув в мае 2008 года величины 31,1%.

Теперь ожидается, что с каждым последующим месяцем инфляция в Украине в годовом измерении продолжит снижение. А за весь 2008 год, как это предусматривается правительственным проектомизменений в госбюджет, показатель инфляции опустится до 15,9%.

Юрий Глухов для УНИАН