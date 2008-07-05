Тимошенко: замечания Президента к бюджету учтены

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Кабинет министров утвердил изменения в госбюджет-2008 с учетом замечаний Президента Украины по макропоказателям.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«По макропоказателям мы учли все, что надо было в тех рамках, в которых мы можем учесть», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО

Как сообщал УНИАН, 5 июля Кабмин утвердил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год, а также решил направить его в Верховную Раду .

Кроме того, по словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, правительство изменило некоторые макроэкономические показатели, в частности, увеличил прогноз инфляции по итогам года с 15,3 до 15,9%.

Других изменений, внесенных правительством в законопроект, он не назвал.

Вместе с тем министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК отметил, что к документу еще есть достаточно много предложений, которые будут рассмотрены Министерством финансов в рабочем порядке.

Руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ выразил надежду, что документ будет доработан с учетом замечаний Президента, а также предложений, высказанных сегодня министрами в ходе заседания правительства.

Он также надеется, что при доработке изменений бюджета будут учтены и результаты совещания, которое Президент планирует провести по этому вопросу в понедельник, 7 июля.