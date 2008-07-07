В Украине объявили штормовое предупреждение: грозы, шквалы 20 м/с

На завтра, 8 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, 8 июля в западной части страны, а днем и в северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с; ночью и утром на западе страны местами пройдут сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах – очень сильные дожди.