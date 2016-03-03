Порошенко анонсировал освобождение "с минуты на минуту" из плена боевиков украинской журналистки
12:48, 03 марта 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что "с минуты на минуту" из плена боевиков будет освобожден еще один украинский заложник.
Порошенко: Из плена боевиков должны освободить еще одного заложника / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2016 года сегодня в Киеве.
"Я с минуты на минуту жду звонка об освобождении из плена еще одного заложника, которого почти год держали в подвале и пытали", - заявил Порошенко.
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Порошенко уточнил, что речь идет об украинской журналистке.
"Пока не буду называть фамилию, но она должна быть освобождена с минуты на минуту", - добавил президент.
Напомним, 20 февраля из плена боевиков были освобождены еще четверо украинцев.
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