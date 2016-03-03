Порошенко анонсировал освобождение "с минуты на минуту" из плена боевиков украинской журналистки

12:48, 03 марта 2016
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что "с минуты на минуту" из плена боевиков будет освобожден еще один украинский заложник.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2016 года сегодня в Киеве.

"Я с минуты на минуту жду звонка об освобождении из плена еще одного заложника, которого почти год держали в подвале и пытали", - заявил Порошенко.

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Порошенко уточнил, что речь идет об украинской журналистке.

"Пока не буду называть фамилию, но она должна быть освобождена с минуты на минуту", - добавил президент.

Напомним, 20 февраля из плена боевиков были освобождены еще четверо украинцев. 

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