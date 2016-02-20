Из плена боевиков освободили еще четырех украинцев (фото)

Из плена боевиков освобождены еще трое украинцев.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

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«Только что Ирина Геращенко сообщила, что еще трое украинских героев освобождены из плена боевиков. Слава Украине!», - написал он.

«Председатель СБУ назвал фамилии наших героев, освобожденных из плена. Это старший сержант Гарнага, младший сержант Дмитрук, солдат Макуха», - добавил президент.

Позже глава СБУ Василий Грицак доложил президенту, что из плена боевиков освобожден четвертый за сегодня украинский заложник.

«Как доложил только что Василий Грицак, освобожден украинский герой Кирпиченко Вадим», - заявил он.

Народный депутат, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook рассказала подробности освобождения из плена боевиков украинских военных.

«Сержанта Сергея Гарнагу ранили во время исполнения служебных обязанностей и захватили в плен в мае 2015 вот здесь, возле Марьинки», - отметила она.

«Сегодня возле Марьинки, которая почти на линии соприкосновения, состоялась операция по освобождению трех наших героев. Солдат Александр Макух ровно год провел в плену боевиков. Вместе со своими товарищами они обороняли Дебальцево... Еще несколько его побратимов, к сожалению, остаются в плену. Сержант Сергей Дмитрук провел в застенках боевиков почти полтора года», - добавила Геращенко.

По словам Геращенко, за освобождение украинских воинов боролись президент, СБУ, минская гуманитарная группа, но больше всего - их семьи.

«Их прекрасные мамы, жены верили, что ребята будут на свободе и, как могли, морально поддерживали ребят. И я очень счастлива сегодня за Аллу Макух, Людмилу Гарнагу и всех родственников наших героев. Болит сердце, что в заложниках остаются их друзья и побратимы, но приложим все усилия, чтобы в ближайшее время были хорошие новости для других семей. Работаем и сделаем все возможное, чтобы освободить героев», - добавила она.

«Первые звонки, вытирая слезы - маме и жене. Там - стоны и тоже слезы. Уже завтра они будут вместе. Сергей с Волыни. Двое деток. Старшенькому 5 лет, младшему - 2, его призвали, когда малышу был месяц... "я не видел, как он пошел, как он начал говорить", - говорит Сергей. Но это все позади, завтра малыши будут со своим замечательным папой. Самый эмоциональный момент - когда мы переезжаем наш блокпост. И они уже другие. Улыбаются. Едят наше украинское яблоко. Молодые, красивые, свободные!», - заметила уполномоченный президента Украины.

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