Суркис не уверен, удалось ли Украине и Польше убедить Платини

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис не уверен до конца, удалось ли украинским и польским властям убедить президента УЕФА Мишеля Платини относительно перспектив проведения Евро-2012.

“Сегодня у меня нет в полной мере уверенности, что услышанное Мишелем Платини от польской и украинской власти произвело впечатление. А услышал он много сентенций о том, что мы будем догонять, мы выполним гарантии, мы выполним обязательства и тому подобное. А так оно и было, другого не могло быть”, - сказал президент ФФУ в интервью Радио Свобода.

”В нашей стране и премьер-министр, и все ключевые министры, заместители министров, национальные эксперты по направлениям (а это и аэропорты, и наземный транспорт, и стадионы, то есть спортивная инфраструктура) очень профессионально, с конкретными таблицами презентовали страну, какой она будет иметь вид по мере приближения к третьему по значимости турниру в мире”, - подчеркнул Суркис.

В то же время он отметил: “Но мы должны откровенно сказать друг другу, что нам нужно перейти от болтовни к конкретным действиям, потому что уже 26–27 сентября, как отмечал Платини, будет приниматься окончательное решение. То есть оно будет окончательным не с точки зрения того, что кто-то хочет оставить Украину или Польшу за бортом такого важного мероприятия. Нет! Будут подводиться итоги, где конкретно скажут уже не предпосылки того, что нам не верят, а конкретно эксперты докажут на стратегическом совещании, а затем и на исполкоме УЕФА”.

По словам президента ФФУ, “нам дали карт-бланш, нам дали амбициозный проект для того, чтобы мы стали частью европейского сообщества, цивилизованного, стандартизированного к современной инфраструктуре, к современным стандартам жизни наших сограждан европейских".

Григорий Суркис считает Евро-2012 залогом членства Украины в Евросоюзе: “Я в полной мере разделяю мысль: если нам это не удастся сделать, то все наши попытки в ближайшее время попасть в европейское сообщество, в ЕС, и джля начала стать ассоциируемыми членами ЕС – это просто болтовня, это мечты, которым никогда не суждено осуществится. По крайней мере, при моей жизни точно нет.

Но если мы заботимся будущим наших детей, наших внуков, то мы все должны сплотиться вокруг идеи, которая на будущие 4 года должна стать национальной идеей. Потому что я на сегодня не вижу другой объединительной идеи”, - заявил Суркис.