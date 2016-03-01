Украинская разведка заявила об активных поставках российских боеприпасов на оккупированную часть Донбасса
С территории РФ на оккупированный Донбасс активно завозятся боеприпасы.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает "112 Украина".
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"Прежде всего, очень активно сейчас завозятся боеприпасы с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Боеприпасы, которые используются во время мероприятий боевой подготовки подразделениями 1 и 2 АК. Кроме того, командованием Южного военного округа ВС РФ четко установлены нормы боеприпасов, которые должны быть на передовых позициях артиллерийских подразделений 1 и 2 АК, именно поэтому осуществляется наращивание боеприпасов. Завозятся по всем направлениям: и луганском, и донецком - по всей линии государственной границы Украины с Россией", - отметил он.
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Кроме того, по словам Скибицкого, разведка фиксирует факты мародерства со стороны российских военных. "Очень много фактов фиксирует военная разведка касательно бесчинств, мародерства со стороны российских оккупационных войск в отношении местного населения. Много фактов похищения автомобилей, много фактов издевательства над местным населением, вымогательства средств и так далее. Все это делается с целью обогащения", - подчеркнул он.