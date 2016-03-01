"На цели джихада": в США обнародовали завещание Усамы бин Ладена

Документ, который американская разведка считает завещанием "террориста номер один", был найден спецназом США в 2011 году в ходе операции по устранению бин Ладена в его доме в Пакистане. Как полагают американцы, это завещание было написано в конце 1990х годов, передает Русская служба ВВС.

Читайте также "Аль-Каида" рассказала, что "вдохновило" Усаму бен Ладена совершить теракты 11 сентября

Помимо завещания в руки спецназовцев попали еще 112 документов. На данный момент значительная их часть остается засекреченной. Доступ к рассекреченной части документов, в том числе к завещанию, был предоставлен ряду американских СМИ.

Бин Ладен оценивал свое состояние в 29 млн долларов в валюте и активах. Согласно документу, по одному проценту от этой суммы он завещал двоим своим приближенным - боевику "Аль-Каиды" Мафузу аль-Валиду и бизнесмену Абу Ибрагиму Сааду.

Своих родственников, которым должен достаться остаток суммы, бин-Ладен призывал использовать средства "на цели джихада".