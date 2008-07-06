Ехануров будет принимать парад кораблей ВМС Украины

В Севастополе министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ принимает участие в праздновании 16-й годовщины Военно-Морских Сил Украины Вооруженных Сил Украины, которая отмечается сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЕХАНУРОВ поздравит украинских военных моряков и примет парад кораблей ВМС.

В рамках своей поездки в Севастополь глава украинского оборонного ведомства встретился с председателем Севастопольской городской государственной администрации Сергеем КУНИЦИНЫМ и председателем городского совета Валерием САРАТОВЫМ, а также руководством ВМС Украины.

Планируется, что по случаю праздника Ю.ЕХАНУРОВ вручит 65-ти лейтенантам-выпускникам Севастопольского военно-морского института имени П.Нахимова офицерские кортики и посетит воинские части, где осмотрит технику и вооружение.

Справка УНИАН. ВМС Украины созданы с целью сдерживания, локализации и нейтрализации вооруженного конфликта, а в случае необходимости – отпора вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил.

Кроме этого, Военно-Морские Силы как составная часть ВСУ способны отреагировать на такие общемировые вызовы как распространение ядерного, химического и биологического оружия, организованная преступность, нелегальная миграция, торговля людьми и тому подобное.

На сегодняшний день в состав ВМС входят надводные и подводные силы, морская авиация, береговые ракетные войска, морская пехота, части и подразделения специальных войск.

В соответствии с Указом Президента от 1996 года, День ВМС Украины отмечается каждый год в первое воскресенье июля.