С первым днем марта в Киеве начнется настоящая весна: температура поднимется до 8° тепла
18:01, 29 февраля 2016Общество
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Завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, временами дождь.
Завтра в Украину придет настоящая весна / flickr.com/photos/isasza
Во вторник, 1 марта, в Киеве ожидается ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла, порывы ветра до 15-20 м/сек.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, временами дождь.
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