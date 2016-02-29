"Ползучая оккупация": Тука сообщил о планах боевиков захватить еще одно село в "серой зоне"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской ОВГА, юридически это село относится к Попаснянскому району и находится в так называемой «серой зоне».

«В селе нет ни украинских войск, ни бандформирований «ЛНР». В населенном пункте сейчас проживает около 300 человек», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туки, «таким образом террористы хотят усилить свое присутствие в связи с возможным открытием нового автомобильного пункта пропуска в Золотом».

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«Речь, в частности, идет об установлении в границах села опорного пункта боевиков. Именно поэтому в последние дни так резко увеличилось количество обстрелов в Попаснянском районе», - подчеркнул Тука.

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Как сообщал УНИАН, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.