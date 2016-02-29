Тука: боевики снова активизировались на луганском направлении

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. По его данным, "28 февраля, с направления села Калиновое (подконтрольное так называемой "ЛНР") террористы из 82-мм минометов обстреливали восточные окраины города Попасная. Боевики также обстреляли позиции 59-й отдельной механизированной бригады вблизи Попасной из противотанкового гранатомета "Копье"".

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"Кроме того, боевики из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты украинских военных в городе Золотое", - написал Георгий Тука.

"За долгое время относительного затишья боевики активизировались на луганском направлении сосредоточив свои обстрелы на Попаснянском районе. Информации относительно жертв и разрушений в Луганскую областную военно-гражданскую администрацию не поступало", – сообщил Георгий Тука.