Дубина рассказал, кто именно должен Газпрому 2,5 миллиарда за газ

Председатель правления НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляет, что 2,5 млрд. долл. за газ российскому «Газпрому» должна не Украина, а компания «РосУкрЭнерго».

Об этом он сказал в интервью «Зеркалу недели» (№ 25 (704) 5-11 июля 2008).

«На самом деле это задолженность «РосУкрЭнерго» перед «Газпромом», и она действительно составляет более 2 млрд. долларов», - заявил О.ДУБИНА, комментируя высказывание премьер-министра России Владимира ПУТИНА о долге Украины в размере 2,5 млрд. дол. перед «Газпромом».

На вопрос о договоренностях украинской и российской сторон о повышении цен на газ для Украины, О.ДУБИНА ответил: «Мне известно только, что каждая сторона стремится к поэтапному повышению цен на газ».

Он напомнил, что НАК «Нафтогаз України» и «Газпром» создали экспертные группы, которые должны подготовить все позиции для будущих переговоров между сторонами.

О.ДУБИНА также сообщил, что предметные переговоры по объемам, условиям поставки и цене на газ для Украины на 2009 год НАК «Нафтогаз України» начнет вести, как только получит соответствующие директивы от правительства, определяющего параметры контракта.

По его информации, «Нафтогаз» ожидает поступления директив уже на следующей неделе, и он надеется, что договор с «Газпромом» на следующий год будет подписан в сентябре.