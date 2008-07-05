Тройня и шесть пар двойнят родились в одном роддоме в Одессе

В родильном доме № 5 в течение недели родилась одна тройня и шесть двоен. Еще две женщины с двойнями ожидают родов. Об этой уникальной ситуации сообщила УНИАН начальник управления здравоохранения Одесского горсовета Елена ЯКИМЕНКО, посетившая сегодня медицинское учреждение.

Как уточнила Е.ЯКИМЕНКО, «все двойняшки и тройняшки родились недоношенными. Однако дети здоровы, находятся в хорошем состоянии и набирают вес». Выхаживать их стало возможно благодаря реализации программы «Здоровье матери и ребенка Одессы на 2006-2010 годы».

В этом году, отметила Е.ЯКИМЕНКО, показатель перинатальной смертности снизился до 8 %. Бороться за жизнь недоношенных малышей помогает дорогостоящий препарат сульфактант, 1 флакон которого стоит порядка 4000 грн. В среднем на одного ребенка требуется 2-3 таких флакона.

Е. ЯКИМЕНКО утверждает, что это лекарство медики приобретают за бюджетные средства. Запланировано

также приобретение для городских роддомов комплектов наркозно-дыхательной аппаратуры для рожениц, а также другой современной аппаратуры на сумму 3,5 млн. грн.

Руководитель горуправления здравоохранения привела статистические данные за первое полугодие: в роддоме № 5 родилось 1094 ребенка, из них недоношенных - 104 ребенка, что составляет 9,7 % . Всего за полгода родилось 24 двойни и одна тройня.