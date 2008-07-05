Сегодня начинает ходить рельсовый автобус "Львов-Моршин"
05:23, 05 июля 2008Общество
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Подробности от пресс-службы ЛЖД
С 5 июля на Львовской железной дороге назначается курсирование рельсового автобуса сообщением "Львов-Моршин-Львов" с остановкой на станции Стрый.
Об этом сообщает пресс-служба ЛЖД.
Согласно сообщению, автобус будет осуществлять два рейса в сутки, отправляясь утром и в обед.
Рельсовый автобус будет курсировать во все дни кроме вторника.
Стоимость проезда в рельсовом автобусе будет составлять 20 грн. 24 коп.
Рельсовый автобус — синоним автомотрис и дизель-поездов малой составности (один-четыре вагона) с кабиной с двух сторон.
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