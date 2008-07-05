Сегодня начинает ходить рельсовый автобус "Львов-Моршин"

С 5 июля на Львовской железной дороге назначается курсирование рельсового автобуса сообщением "Львов-Моршин-Львов" с остановкой на станции Стрый.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, автобус будет осуществлять два рейса в сутки, отправляясь утром и в обед.

Рельсовый автобус будет курсировать во все дни кроме вторника.

Стоимость проезда в рельсовом автобусе будет составлять 20 грн. 24 коп.

Рельсовый автобус — синоним автомотрис и дизель-поездов малой составности (один-четыре вагона) с кабиной с двух сторон.