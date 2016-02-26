На Донбассе из плена боевиков освобождены трое украинцев

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем "Твиттере".

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"Только что из плена освободили еще троих наших соотечественников. Вскоре они вернутся домой", - написал глава государства.

"В ближайшие дни ждем еще хороших новостей", - добавил Петр Порошенко.