На Донбассе из плена боевиков освобождены трое украинцев
13:45, 26 февраля 2016Общество
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На Донбассе из плена боевиков освобождены еще трое украинцев.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем "Твиттере".
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"Только что из плена освободили еще троих наших соотечественников. Вскоре они вернутся домой", - написал глава государства.
"В ближайшие дни ждем еще хороших новостей", - добавил Петр Порошенко.
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