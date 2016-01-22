Несмотря на сорванный обмен, в СБУ заявили уже о 133 украинских заложниках боевиков вместо 139

Более 130 граждан Украины остаются в заложниках у боевиков на Донбассе и в РФ. Об этом советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Заложниками считаются 133 человека. Мы требуем, чтобы вернули всех людей, которые там находятся незаконно. Это не только Донецк и Луганск, это еще и территория Российской Федерации", - сказал Тандит.

Он отметил, что "у нас нет сомнений в том, что решение об увольнении... наших заложников стоит фактически в одном кабинете, кабинете, который расположен в Москве".

"И фактически, с нами пытаются говорить с позиции шантажа и меняют условия", - добавил Тандит.

Как сообщал УНИАН, 13 января участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась до 20 января осуществить обмен 50 пленными с обеих сторон конфликта в Донбассе.

В свою очередь, 18 января Тандит заявил, что СБУ надеется на освобождение 25 лиц из плена боевиков в ближайшие дни. По его словам, Украина готова совершить обмен своих граждан на 35 лиц, совершивших преступления против целостности Украины.

20 января после заседания Контактной группы пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что представители боевиков сорвали запланированный обмен заложниками, который должен был включать 50 человек с обеих сторон.

Вместе с тем, в конце декабря 2015 года уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что, согласно уточненной информации от СБУ, в списке пленных - 139 украинцев.

Освобождение и обмен пленными – это одно из условий Минских договоренностей.