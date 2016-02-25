Обмен Савченко на российских диверсантов будет означать признание вины летчицы - адвокат ГРУшника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грабовский сказал журналистам в Голосеевском суде Киева, где должно состояться заседание по делу российских диверсантов Ерофеева и Александра Александрова.

Грабовский уточнил, что ему известно о подготовке такого обмена только из СМИ. По его словам, ни с ним, ни с защитником Александрова Оксаной Соколовской не связывались.

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Кроме того, Грабовский считает, что в случае такого обмена "для отбывания наказания на родине", если такая договоренность будет достигнута, Украина может утратить имидж на международной арене. Поскольку таким образом, по мнению Грабовского, Украина перед мировым сообществом признает выдвинутые Россией против похищенной и вывезенной в РФ украинской летчицы обвинения.

Грабовский считает, что лучше было бы пройти все судебные инстанции, включая Европейский суд по правам человека, только после этого соглашаться на обмен с отбыванием наказания на родине.