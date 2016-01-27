Российских ГРУшников по международным договорам могут передать в РФ для отбывания наказания – Матиос

Об этом в эфире hromadske.tv заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По международным правовым соглашениям, которые ратифицировали многие государства, в том числе Россия, возможен вариант отбытия наказания граждан других стран в плане экстрадиционного обмена на территории собственного государства. То есть, государство, граждане которого совершили преступление на территории Украины, может принять своих граждан и по украинскому приговору должен обеспечить отбытие ими наказания», – подчеркнул он.

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При этом Матиос добавил, что убежден в причастности подсудимых к инкриминируемому им преступлению. А вопрос об экстрадиции можно ставить, если будет соответствующее обращение с российской стороны.

Также Матиос отметил, что военные прокуроры не имеют прямого отношения к переговорному процессу в вопросах обмена пленными.

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Как сообщал УНИАН, в России согласились на обмен Сенцова и Кольченка на военных Александрова и Ерофеева.